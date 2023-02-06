Исследование показало, сколько жители городов России готовы платить няням

Спрос на услуги нянь в России в начале 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показал анализ, проведённый маркетплейсом услуг YouDo.com. Лайф ознакомился с полученными данными.

Так, выяснилось, что в Москве за январь спрос на услуги нянь вырос на 22%, в Санкт-Петербурге — на 17%, в Екатеринбурге — на 11%, в Казани — на 9%, в Уфе — на 6%, в Тюмени — на 3%.

Исследователи заметили, что при практически одинаковых везде требованиях появились некоторые новшества. Так, в Москве стали чаще искать нянь со знанием английского языка, а в Санкт-Петербурге — с педагогическим образованием. Согласно полученным данным, работницам с такими навыками готовы платить на 17% больше.

Среди самых популярных критериев отбора — ответственность, опыт работы и положительные отзывы. Также заказчики обращают внимание на готовность помочь с уроками и приготовлением пищи для ребёнка. Кроме того, выяснилось, что чаще всего пользователи ищут персонал для детей школьного возраста. На втором месте по популярности помощницы для дошколят, на третьем — для младенцев и грудничков. Пользователи сами устанавливают цену, которую готовы платить за услугу.

Сколько готовы платить няням Москва — 8145 рублей

Санкт-Петербург — 6685 рублей

Казань — 2744 рубля

Новосибирск — 3823 рубля

Екатеринбург — 4750 рублей

Ростов-на-Дону — 2984 рубля

Уфа — 1722 рубля

Тюмень — 4218 рублей

Краснодар — 5316 рублей

Нижний Новгород — 3679 рублей

Самара — 2981 рубль

Это средние суммы, которые родители готовы заплатить за работу няни. Это может быть плата как за час, так и за несколько часов — в зависимости от объявления.