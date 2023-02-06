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6 февраля, 04:00

Исследование показало, сколько жители городов России готовы платить няням

Исследование: Россияне готовы платить больше няням со знанием английского языка

Спрос на услуги нянь в России в начале 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показал анализ, проведённый маркетплейсом услуг YouDo.com. Лайф ознакомился с полученными данными.

Так, выяснилось, что в Москве за январь спрос на услуги нянь вырос на 22%, в Санкт-Петербурге — на 17%, в Екатеринбурге — на 11%, в Казани — на 9%, в Уфе — на 6%, в Тюмени — на 3%.

Исследователи заметили, что при практически одинаковых везде требованиях появились некоторые новшества. Так, в Москве стали чаще искать нянь со знанием английского языка, а в Санкт-Петербурге — с педагогическим образованием. Согласно полученным данным, работницам с такими навыками готовы платить на 17% больше.

Среди самых популярных критериев отбора — ответственность, опыт работы и положительные отзывы. Также заказчики обращают внимание на готовность помочь с уроками и приготовлением пищи для ребёнка. Кроме того, выяснилось, что чаще всего пользователи ищут персонал для детей школьного возраста. На втором месте по популярности помощницы для дошколят, на третьем — для младенцев и грудничков. Пользователи сами устанавливают цену, которую готовы платить за услугу.

Сколько готовы платить няням

  • Москва — 8145 рублей
  • Санкт-Петербург — 6685 рублей
  • Казань — 2744 рубля
  • Новосибирск — 3823 рубля
  • Екатеринбург — 4750 рублей
  • Ростов-на-Дону — 2984 рубля
  • Уфа — 1722 рубля
  • Тюмень — 4218 рублей
  • Краснодар — 5316 рублей
  • Нижний Новгород — 3679 рублей
  • Самара — 2981 рубль

Это средние суммы, которые родители готовы заплатить за работу няни. Это может быть плата как за час, так и за несколько часов — в зависимости от объявления.

Как оплатить услуги няни с помощью маткапитала

Как оплатить услуги няни с помощью маткапитала

Ранее Лайф писал, что россияне на 36% чаще стали интересоваться услугами автонянь — людей, готовых перевезти ребёнка из одной точки в другую. Один такой специалист может сотрудничать с несколькими семьями.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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