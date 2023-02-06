Исследование показало, сколько жители городов России готовы платить няням
Исследование: Россияне готовы платить больше няням со знанием английского языка
Спрос на услуги нянь в России в начале 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показал анализ, проведённый маркетплейсом услуг YouDo.com. Лайф ознакомился с полученными данными.
Так, выяснилось, что в Москве за январь спрос на услуги нянь вырос на 22%, в Санкт-Петербурге — на 17%, в Екатеринбурге — на 11%, в Казани — на 9%, в Уфе — на 6%, в Тюмени — на 3%.
Исследователи заметили, что при практически одинаковых везде требованиях появились некоторые новшества. Так, в Москве стали чаще искать нянь со знанием английского языка, а в Санкт-Петербурге — с педагогическим образованием. Согласно полученным данным, работницам с такими навыками готовы платить на 17% больше.
Среди самых популярных критериев отбора — ответственность, опыт работы и положительные отзывы. Также заказчики обращают внимание на готовность помочь с уроками и приготовлением пищи для ребёнка. Кроме того, выяснилось, что чаще всего пользователи ищут персонал для детей школьного возраста. На втором месте по популярности помощницы для дошколят, на третьем — для младенцев и грудничков. Пользователи сами устанавливают цену, которую готовы платить за услугу.
Сколько готовы платить няням
- Москва — 8145 рублей
- Санкт-Петербург — 6685 рублей
- Казань — 2744 рубля
- Новосибирск — 3823 рубля
- Екатеринбург — 4750 рублей
- Ростов-на-Дону — 2984 рубля
- Уфа — 1722 рубля
- Тюмень — 4218 рублей
- Краснодар — 5316 рублей
- Нижний Новгород — 3679 рублей
- Самара — 2981 рубль
Это средние суммы, которые родители готовы заплатить за работу няни. Это может быть плата как за час, так и за несколько часов — в зависимости от объявления.
Ранее Лайф писал, что россияне на 36% чаще стали интересоваться услугами автонянь — людей, готовых перевезти ребёнка из одной точки в другую. Один такой специалист может сотрудничать с несколькими семьями.
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