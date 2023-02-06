Россия стала пятой в списке самых влиятельных стран Азиатского региона

Россия заняла пятую строчку в рейтинге самых могущественных и влиятельных стран Азиатского региона. Она уступила США, Китаю, Японии и Индии. Такие данные публикует одна из наиболее авторитетных аналитических и политологических организаций Австралии — Институт Лоуи. В отчёте говорится, что "могущество КНР в последние годы было подорвано строгими мерами в борьбе с CoViD-19 и закрытыми границами страны".

"Япония получила третью позицию, Индия на четвёртом месте, а за Россией, занимающей пятую строчку в рейтинге, следуют Австралия, Южная Корея, Сингапур и Индонезия", — сказано в отчёте "Индекс силы в Азии – 2022".

Рейтинг России, отмечают авторы обзора, хоть и снизился в последний год на 1,4 пункта, позволил ей сохранить позицию (31,5 балла из 100). По их мнению, наиболее сильным показателем РФ "по-прежнему остаётся её экономическая стабильность и устойчивость к внешним вызовам". Аналитики института указывают, что это обеспечено "ресурсной безопасностью страны и хорошо зарекомендовавшим себя потенциалом ядерного сдерживания". При этом они отмечают, что влияние Москвы в регионе существенно "ограничивает её географическое положение — на периферии Азии". США (80,7 балла) заметно опередили своего ближайшего конкурента — Китай (72,5). В этом помогли такие критерии, как военный потенциал, оборонное сотрудничество и культурное влияние.

"У Соединённых Штатов более благоприятные демографические перспективы, тогда как Китай сталкивается с резким падением рождаемости. <...> Дипломатическое влияние Китая в Азии в 2022 году, напротив, было весьма значительным, и Пекин добился расположения большинства стран региона, оставаясь их крупнейшим торговым партнёром", — отмечается в документе.

А Япония (37,2 балла) и Индия (36,3 балла), хоть и расширили своё влияние, всё же, по мнению аналитиков, имеют довольно серьёзные проблемы. У Японии "снижение численности населения, увеличение среднего возраста трудоспособных граждан и слишком медленный рост ВВП". Не на руку Индии сыграл отказ Нью-Дели от участия в ключевых региональных соглашениях. Хотя учёные считают, что обе страны смогут остаться очень важными игроками в будущем. Однако, отмечают они, "траектория их развития может оказаться совсем не такой, на какую надеются США или Австралия".