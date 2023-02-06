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6 февраля, 05:21

Певица Бейонсе стала рекордсменом по числу премий Grammy за всю историю

Американская певица Бейонсе получила свою 32-ю статуэтку Grammy, тем самым обновив исторический рекорд по числу наград у одного исполнителя, сообщается на сайте премии, 65-я церемония вручения которой проходила в Лос-Анджелесе.

В этом году она получила Grammy за пластинку Renaissance, которая стала лучшей в категории "Электронный и танцевальный альбом года". Отметим, что до этого обладателем рекорда был венгерский и британский дирижёр Георг Шолти, в коллекции которого имеется 31 награда.

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Ранее Лайф рассказывал, что певице Билли Айлиш пришлось обращаться в полицию из-за навязчивого фаната, который несколько раз проникал в её дом.

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AP / TASS

Артур Белкин

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