Певица Бейонсе стала рекордсменом по числу премий Grammy за всю историю

Американская певица Бейонсе получила свою 32-ю статуэтку Grammy, тем самым обновив исторический рекорд по числу наград у одного исполнителя, сообщается на сайте премии , 65-я церемония вручения которой проходила в Лос-Анджелесе.

В этом году она получила Grammy за пластинку Renaissance, которая стала лучшей в категории "Электронный и танцевальный альбом года". Отметим, что до этого обладателем рекорда был венгерский и британский дирижёр Георг Шолти, в коллекции которого имеется 31 награда.