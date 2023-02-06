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6 февраля, 10:08
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Взорвавшийся под Калугой БПЛА оказался украинским дроном-диверсантом Ту-141 с авиабомбой

<p>Обломки дрона-камикадзе ВСУ под Калугой. Обложка © LIFE</p>

Обломки дрона-камикадзе ВСУ под Калугой. Обложка © LIFE

Взорвавшийся в лесу под Калугой беспилотник — советский Ту-141 "Стриж". Как стало известно Лайфу, это украинский дрон-диверсант, который сбила суперсовременная система ПВО "Калужский лесочек".

  • Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
    Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
  • Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
    Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
  • Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
    Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
  • Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
    Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
  • Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE
    Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE

Украинский беспилотник сбили под Калугой. Фото © LIFE

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По предварительной информации, беспилотник передвигался на предельно малой высоте. Он получил повреждения, когда врезался в макушку одного из деревьев. После этого БПЛА ещё несколько сотен метров летал между стволов и веток, а после упал. На месте падения была обнаружена авиабомба ОФАБ-100-120, которая может нести в себе до 46 килограммов взрывчатки и поражающие элементы. Осколки от взрыва этой бомбы разлетаются в радиусе 100 метров. Предположительно, снаряд не сдетонировал, поскольку полёт проходил на слишком малой высоте.

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В советские времена Ту-141 задумывали как ударный беспилотник. Украинские вооружённые силы переделывают его в дрон-камикадзе. На месте оборудования крепят взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива.

Ранее Лайф писал о том, что в районе Калуги утром 6 февраля взорвался беспилотник. Жители города услышали хлопок. Губернатор региона Владислав Шапша сообщал, что дрон взорвался в воздухе.

Илья Суриков

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