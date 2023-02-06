Взорвавшийся под Калугой БПЛА оказался украинским дроном-диверсантом Ту-141 с авиабомбой

По предварительной информации, беспилотник передвигался на предельно малой высоте. Он получил повреждения, когда врезался в макушку одного из деревьев. После этого БПЛА ещё несколько сотен метров летал между стволов и веток, а после упал. На месте падения была обнаружена авиабомба ОФАБ-100-120, которая может нести в себе до 46 килограммов взрывчатки и поражающие элементы. Осколки от взрыва этой бомбы разлетаются в радиусе 100 метров. Предположительно, снаряд не сдетонировал, поскольку полёт проходил на слишком малой высоте.