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Регион
Опубликовано 6 февраля 2023, 10:03
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Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО

Встречавшаяся с Путиным петербурженка рассказала о проблемах реабилитации участников СВО

Любовь Рубаник. Обложка © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Любовь Рубаник. Обложка © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

Встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным петербурженка рассказала, почему она задала главе государства вопрос о необходимости психологической помощи вернувшимся из зоны спецоперации на Украине. Как сообщает газета "Петербургский дневник", у самой Любови Рубаник двое сыновей сейчас находятся на фронте, а ещё двое готовятся туда отправиться.

По словам женщины, психологическим травмам в боевой обстановке так или иначе подвержены все военнослужащие. Отсюда и возникает необходимость в прохождении бойцами реабилитации, причём чем раньше будет оказана квалифицированная помощь, тем лучше.

"Я вижу, что у некоторых вернувшихся оттуда (из зоны СВО. — Прим. Лайфа) разрушаются семьи, они не могут найти место в жизни. Им тяжело не только физически, но и морально. Нужны психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве, в социальной адаптации. К этому должны подключаться не только психологи, нужны медицинские специалисты", — пояснила Любовь.

Именно по этой причине в конце 2022 года был создан поддержанный Путиным Комитет семей воинов Отечества (КСВО), а Рубаник возглавила региональное отделение. В обязанности женщины входит организация работы штаба, заключение договоров с профильными комитетами, а также НКО. Однако с дополнительной поддержкой масштабы помощи российским военнослужащим будут гораздо существеннее, считает Любовь. В частности, она заявила о необходимости привлекать предпринимателей к работе КСВО.

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Напомним, что встреча Путина с матерями участников специальной военной операции состоялась 25 ноября минувшего года. В ходе разговора российский лидер заметил, что военные, участвующие в СВО, не делят себя на отдельные касты, а помогают друг другу. Кроме того, Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе спецоперации.

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Наталья Исакова
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