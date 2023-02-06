Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО

Встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным петербурженка рассказала, почему она задала главе государства вопрос о необходимости психологической помощи вернувшимся из зоны спецоперации на Украине. Как сообщает газета "Петербургский дневник", у самой Любови Рубаник двое сыновей сейчас находятся на фронте, а ещё двое готовятся туда отправиться.

По словам женщины, психологическим травмам в боевой обстановке так или иначе подвержены все военнослужащие. Отсюда и возникает необходимость в прохождении бойцами реабилитации, причём чем раньше будет оказана квалифицированная помощь, тем лучше.

"Я вижу, что у некоторых вернувшихся оттуда (из зоны СВО. — Прим. Лайфа) разрушаются семьи, они не могут найти место в жизни. Им тяжело не только физически, но и морально. Нужны психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве, в социальной адаптации. К этому должны подключаться не только психологи, нужны медицинские специалисты", — пояснила Любовь.