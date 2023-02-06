Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО
Встречавшаяся с Путиным петербурженка рассказала о проблемах реабилитации участников СВО
Любовь Рубаник. Обложка © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев
Встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным петербурженка рассказала, почему она задала главе государства вопрос о необходимости психологической помощи вернувшимся из зоны спецоперации на Украине. Как сообщает газета "Петербургский дневник", у самой Любови Рубаник двое сыновей сейчас находятся на фронте, а ещё двое готовятся туда отправиться.
По словам женщины, психологическим травмам в боевой обстановке так или иначе подвержены все военнослужащие. Отсюда и возникает необходимость в прохождении бойцами реабилитации, причём чем раньше будет оказана квалифицированная помощь, тем лучше.
"Я вижу, что у некоторых вернувшихся оттуда (из зоны СВО. — Прим. Лайфа) разрушаются семьи, они не могут найти место в жизни. Им тяжело не только физически, но и морально. Нужны психологическая поддержка, помощь в трудоустройстве, в социальной адаптации. К этому должны подключаться не только психологи, нужны медицинские специалисты", — пояснила Любовь.
Именно по этой причине в конце 2022 года был создан поддержанный Путиным Комитет семей воинов Отечества (КСВО), а Рубаник возглавила региональное отделение. В обязанности женщины входит организация работы штаба, заключение договоров с профильными комитетами, а также НКО. Однако с дополнительной поддержкой масштабы помощи российским военнослужащим будут гораздо существеннее, считает Любовь. В частности, она заявила о необходимости привлекать предпринимателей к работе КСВО.
Напомним, что встреча Путина с матерями участников специальной военной операции состоялась 25 ноября минувшего года. В ходе разговора российский лидер заметил, что военные, участвующие в СВО, не делят себя на отдельные касты, а помогают друг другу. Кроме того, Путин заявил, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе спецоперации.