Лукашенко опасается терактов со стороны "щёлкающих зубами гиен"

В Минске опасаются провокаций и терактов со стороны белорусской оппозиции, базирующейся за рубежом. Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.

По словам белорусского лидера, эти провокаторы находятся в Польше, на Украине и в Литве и, "как гиены, стоят по периметру и щёлкают зубами". При этом он заверил, что никаких "миллионов сторонников" у белорусской оппозиции нет.

"Кто-то называет две тысячи человек, кто-то — до четырёх тысяч, неважно сколько. Но они этим, лохушки, тихушки, подтверждают свою решимость и возможность что-то тут совершить. Вплоть до серьёзных терактов", — приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".