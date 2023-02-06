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6 февраля, 10:00

Лукашенко опасается терактов со стороны "щёлкающих зубами гиен"

Президент Белоруссии Лукашенко предупредил об угрозе терактов со стороны оппозиции из-за рубежа

В Минске опасаются провокаций и терактов со стороны белорусской оппозиции, базирующейся за рубежом. Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.

По словам белорусского лидера, эти провокаторы находятся в Польше, на Украине и в Литве и, "как гиены, стоят по периметру и щёлкают зубами". При этом он заверил, что никаких "миллионов сторонников" у белорусской оппозиции нет.

"Кто-то называет две тысячи человек, кто-то — до четырёх тысяч, неважно сколько. Но они этим, лохушки, тихушки, подтверждают свою решимость и возможность что-то тут совершить. Вплоть до серьёзных терактов", приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

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Напомним, что в прошлом году Лукашенко утвердил смертную казнь за попытку теракта. Высшая мера наказания предусмотрена за попытку совершения убийства иностранца или представителя международной организации с целью провокации или войны, за подготовку к совершению акта международного терроризма различными способами, а также за подготовку покушения на убийство госдеятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или для устрашения населения.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина

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