Лукашенко опасается терактов со стороны "щёлкающих зубами гиен"
Президент Белоруссии Лукашенко предупредил об угрозе терактов со стороны оппозиции из-за рубежа
В Минске опасаются провокаций и терактов со стороны белорусской оппозиции, базирующейся за рубежом. Об этом заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.
По словам белорусского лидера, эти провокаторы находятся в Польше, на Украине и в Литве и, "как гиены, стоят по периметру и щёлкают зубами". При этом он заверил, что никаких "миллионов сторонников" у белорусской оппозиции нет.
"Кто-то называет две тысячи человек, кто-то — до четырёх тысяч, неважно сколько. Но они этим, лохушки, тихушки, подтверждают свою решимость и возможность что-то тут совершить. Вплоть до серьёзных терактов", — приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".
Напомним, что в прошлом году Лукашенко утвердил смертную казнь за попытку теракта. Высшая мера наказания предусмотрена за попытку совершения убийства иностранца или представителя международной организации с целью провокации или войны, за подготовку к совершению акта международного терроризма различными способами, а также за подготовку покушения на убийство госдеятеля для оказания воздействия на принятие решений органами власти или для устрашения населения.
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LIFE / Павел Баранов