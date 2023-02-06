На Украине сейчас продолжают действовать более 30 американских биолабораторий из трёхсот, которые США расположили за пределами страны. Об этом журналистам заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачёв.

"Сейчас на территории Украины сохраняется не менее трёх десятков биолабораторий США. Хотя понятно, что они прекращают деятельность в тех населённых пунктах, которые переходят под контроль РФ", — отметил Косачёв.

Он также заметил, что вдоль границ России насчитывается не менее 50 американских биолабораторий.