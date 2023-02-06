Пушилин заявил, что ВСУ применяют химоружие под Артёмовском и Угледаром
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотников сбрасывают химическое оружие под Артёмовском и Угледаром.
"По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артёмовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что подобные обращения поступают ему в течение как минимум трёх недель.
Напомним, 1 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск и смыкают кольцо за городом. Денис Пушилин сообщал, что наши войска продвигаются вперёд на основных участках, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказывал, что в Артёмовске идут бои "за каждую лестничную клетку".
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