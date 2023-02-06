Пушилин заявил, что ВСУ применяют химоружие под Артёмовском и Угледаром

"По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артёмовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что подобные обращения поступают ему в течение как минимум трёх недель.