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Опубликовано 5 февраля 2023, 15:25

Минобороны: Киев провокацией в Краматорске хочет добиться от Запада поставок вооружения

Киевский режим намерен добиться поставок западного вооружения и техники, прибегая к провокации в Краматорске (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современного вооружения и военной техники для ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские власти планируют осуществить масштабную провокацию в Краматорске. Согласно сообщению ведомства, Киев намерен взорвать в городе здания наркологического и онкологического диспансеров и первую городскую больницу с целью обвинить Москву в якобы преднамеренном ударе по гражданским объектам.

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Getty Images / Scott Peterson

Наталья Исакова
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