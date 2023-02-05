Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 15:25

Минобороны: Киев провокацией в Краматорске хочет добиться от Запада поставок вооружения

Киевский режим намерен добиться поставок западного вооружения и техники, прибегая к провокации в Краматорске (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современного вооружения и военной техники для ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

СБУ решила взорвать зернохранилище и обвинить в этом Россию

СБУ решила взорвать зернохранилище и обвинить в этом Россию

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские власти планируют осуществить масштабную провокацию в Краматорске. Согласно сообщению ведомства, Киев намерен взорвать в городе здания наркологического и онкологического диспансеров и первую городскую больницу с целью обвинить Москву в якобы преднамеренном ударе по гражданским объектам.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров