Минобороны: Киев провокацией в Краматорске хочет добиться от Запада поставок вооружения

Киевский режим намерен добиться поставок западного вооружения и техники, прибегая к провокации в Краматорске (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современного вооружения и военной техники для ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.