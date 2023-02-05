Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной масштабной провокации в Краматорске
Украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию по подрыву медучреждений в Краматорске, чтобы обвинить Россию в "военных преступлениях". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д. 31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д. 17) с целью обвинения России в якобы преднамеренном ударе по гражданским объектам", — указали в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, в Краматорск приехали журналисты из западных СМИ, их уже заселили в гостиницу "Сапфир". Персонал медучреждений эвакуировали и перевели на удалённый формат работы.
Ранее Лайф писал о том, что спецслужбы Украины решили взорвать зернохранилище и обвинить в этом Россию. До этого сообщалось о подготовке другой масштабной провокации с телами мирных граждан.
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