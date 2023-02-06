В Польше заявили о рисках третьей мировой войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не исключать сценария, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Такой прогноз он озвучил в интервью испанской газете El Mundo.

По словам политика, конец боевым действиям на украинской территории придёт только после того, как её покинет Россия — в добровольной либо принудительной форме. Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли "принудительная форма" третью мировую, Моравецкий ответил положительно.