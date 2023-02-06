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6 февраля, 08:12

В Польше заявили о рисках третьей мировой войны

Премьер Польши Моравецкий не исключил третьей мировой войны из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал не исключать сценария, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Такой прогноз он озвучил в интервью испанской газете El Mundo.

По словам политика, конец боевым действиям на украинской территории придёт только после того, как её покинет Россия — в добровольной либо принудительной форме. Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли "принудительная форма" третью мировую, Моравецкий ответил положительно.

"Мы учитываем все сценарии, в том числе и этот", — сказал он.

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А вот во Франции ранее заявили о риске начала третьей мировой войны именно из-за действий НАТО. По мнению лидера французской партии "Патриоты" и бывшего депутата Европарламента Флориана Филиппо, чтобы избежать трагического сценария, альянсу стоит отказаться от американской военной стратегии.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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