Спасатели МЧС России готовы вылететь в Турцию для ликвидации последствий землетрясения

В Турцию, где сегодня произошло землетрясение, готовы вылететь два самолёта МЧС РФ со спасателями на борту. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Два самолёта Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию", — говорится в сообщении.