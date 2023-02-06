Спасатели МЧС России готовы вылететь в Турцию для ликвидации последствий землетрясения
МЧС России: Спасатели на двух самолётах Ил-76 готовы вылететь в Турцию для оказания помощи
Последствия землетрясения в Газиантепе. Обложка © Twitter / emrebalannd
В Турцию, где сегодня произошло землетрясение, готовы вылететь два самолёта МЧС РФ со спасателями на борту. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба российского ведомства.
"Два самолёта Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию", — говорится в сообщении.
По поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова, 100 специалистов аэромобильного отряда "Центроспас" и центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" готовы оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в провинции Газиантеп.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. В разных провинциях страны погибло 284 человека, ещё свыше двух тысяч получили ранения. Вместе с тем обрушилась включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе, а в провинции Хатай разрушена единственная взлётно-посадочная полоса. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.