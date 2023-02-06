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6 февраля, 06:52

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237

Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в стране выросло до 237

По последним данным, в Сирии в результате мощного землетрясения погибло 237 человек. Ещё 639 значатся пострадавшими. Такую сводку приводит Минздрав страны.

"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибло 237 человек, пострадало 639", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня ночью. Толчки ощущались по большей части на юго-востоке Турции, где погибло не менее 76 человек, а также в Сирии и Ираке. Кроме того, из-за землетрясения в Турции произошёл взрыв на газопроводе.

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Telegram / SyrianArabNewsAgency

Максим Плетнёв
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