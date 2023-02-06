Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237
Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в стране выросло до 237
По последним данным, в Сирии в результате мощного землетрясения погибло 237 человек. Ещё 639 значатся пострадавшими. Такую сводку приводит Минздрав страны.
"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибло 237 человек, пострадало 639", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня ночью. Толчки ощущались по большей части на юго-востоке Турции, где погибло не менее 76 человек, а также в Сирии и Ираке. Кроме того, из-за землетрясения в Турции произошёл взрыв на газопроводе.
Telegram / SyrianArabNewsAgency