Читатель Лайфа рассказал, как ощущалось землетрясение в турецкой Аланье

Землетрясение, произошедшее в Турции, не особо ощущалось в Аланье, было лёгкое покачивание мебели. Об этом рассказал читатель Лайфа.

"Землетрясение ощущалось не сильно, приблизительно 3–4 балла. Проявлялось лёгким покачиванием мебели. Учитывая, что у нас пентхаус на двух верхних этажах, то у нас было чуть сильнее, первые этажи вообще чувствовали слабо", — рассказал подписчик.