Читатель Лайфа рассказал, как ощущалось землетрясение в турецкой Аланье
Проживающие в Аланье россияне рассказали, что в городе землетрясение ощущалось слабо
Землетрясение, произошедшее в Турции, не особо ощущалось в Аланье, было лёгкое покачивание мебели. Об этом рассказал читатель Лайфа.
"Землетрясение ощущалось не сильно, приблизительно 3–4 балла. Проявлялось лёгким покачиванием мебели. Учитывая, что у нас пентхаус на двух верхних этажах, то у нас было чуть сильнее, первые этажи вообще чувствовали слабо", — рассказал подписчик.
Дом, в котором живёт очевидец, состоит из десяти этажей, и было ощутимо, как здание покачивалось. Жителей района накрыла лёгкая паника, кто-то выбегал на улицу. По словам читателя, самым ощутимым был первый толчок, который произошёл в 4:19 (сходится с мск), а вот последующие два были уже слабые.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, результатом которого стало множество разрушений. В стране ввели наивысший уровень тревоги. Позднее там сняли на видео обрушение многоэтажного дома. Единые по стране сведения о количестве погибших и пострадавших пока не обнародовали, но есть информация из разных регионов. Так, по предварительным данным, в провинции Малатья 23 человека погибли и 420 пострадали, в Шанлыурфе 15 жертв, 30 человек травмированы. Генконсульство в Анкаре не получало обращений россиян после землетрясения в Турции.
Twitter / ChaudharyParvez