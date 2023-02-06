Генконсульство в Анталье не получало обращений россиян после землетрясения в Турции
Генеральное консульство России в Анталье не получало обращений россиян по поводу мощного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом Лайфу рассказали в ведомстве.
В результате землетрясения в Анталье особо сильных разрушений нет. По данным РИА "Новости", в Генконсульство РФ в Стамбуле обращения тоже не поступали. При этом российское посольство в Анкаре выразило соболезнования родственникам жертв и пожелало выздоровления тем, кто пострадал.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое привело к разрушениям. Там ввели наивысший уровень тревоги. Позднее появилось видео обрушения многоэтажки. Единые по стране данные о количестве погибших и пострадавших пока не обнародовали, но есть информация из разных регионов. Так, по предварительным данным, в провинции Малатья 23 человека погибли и 420 пострадали, в Шанлыурфа — 15 жертв и 30 получили травмы.
Twitter / yunusbulbul1