Генконсульство в Анталье не получало обращений россиян после землетрясения в Турции

Генеральное консульство России в Анталье не получало обращений россиян по поводу мощного землетрясения на юго-востоке Турции. Об этом Лайфу рассказали в ведомстве.

В результате землетрясения в Анталье особо сильных разрушений нет. По данным РИА "Новости", в Генконсульство РФ в Стамбуле обращения тоже не поступали. При этом российское посольство в Анкаре выразило соболезнования родственникам жертв и пожелало выздоровления тем, кто пострадал.