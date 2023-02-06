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6 февраля, 05:54

В Китае заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата

Замглавы МИД КНР: Инцидент с аэростатом нанёс ущерб отношениям США и Китая

Уничтожение китайского аэростата со стороны США наносит серьёзный ущерб взаимоотношениям двух стран, а Пекин внимательно следит за развитием событий. Об этом заявил замглавы МИД КНР Се Фэн.

"Действия США оказали серьёзное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. — Прим. Лайфа) на Бали", — отметил дипломат.

Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. Позднее Китай официально признал, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аэростат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест.

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YouTube / Guardian News

Артур Белкин

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