Два случая тропической лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае

Два случая лихорадки денге выявили в Красноярском крае. Об этом в телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

По словам Горяева, обе пациентки недавно посещали Таиланд, а именно Пхукет и Паттайю. Вирус передаётся через комаров, обитающих исключительно в тропических странах. Как уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора, люди друг от друга заразиться инфекцией не могут.