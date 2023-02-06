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6 февраля, 05:57

Два случая тропической лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае

Два случая лихорадки денге выявили в Красноярском крае. Об этом в телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

По словам Горяева, обе пациентки недавно посещали Таиланд, а именно Пхукет и Паттайю. Вирус передаётся через комаров, обитающих исключительно в тропических странах. Как уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора, люди друг от друга заразиться инфекцией не могут.

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Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что пандемия ковида закончится уже в следующем году. Однако, подчеркнул эксперт, сам вирус никуда не денется.

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Pexels

Светлана Оперук

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