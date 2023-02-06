Два случая тропической лихорадки денге зафиксировали в Красноярском крае
Два случая лихорадки денге выявили в Красноярском крае. Об этом в телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
"Первые в этом году два завозных случая лихорадки денге зарегистрированы в Красноярском крае на прошлой неделе", — говорится в сообщении.
По словам Горяева, обе пациентки недавно посещали Таиланд, а именно Пхукет и Паттайю. Вирус передаётся через комаров, обитающих исключительно в тропических странах. Как уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора, люди друг от друга заразиться инфекцией не могут.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что пандемия ковида закончится уже в следующем году. Однако, подчеркнул эксперт, сам вирус никуда не денется.
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