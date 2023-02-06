Делегация МИД РФ застала турецкое землетрясение, находясь в Багдаде

Произошедшее на юго-востоке Турции землетрясение ощущалось даже в Багдаде, где с официальным визитом находятся глава МИД РФ Сергей Лавров и российская делегация. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 04:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут", — отметила Захарова.

По словам дипломата, через некоторое время колебание ощущалось вновь, однако в более лёгкой форме.