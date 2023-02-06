Делегация МИД РФ застала турецкое землетрясение, находясь в Багдаде
Захарова заявила, что турецкое землетрясение ощущалось в Багдаде
Произошедшее на юго-востоке Турции землетрясение ощущалось даже в Багдаде, где с официальным визитом находятся глава МИД РФ Сергей Лавров и российская делегация. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках. Необычно то, что сегодня (а это было примерно в 04:20 по местному времени) ощущалось долгое колебание. Не толчок, а именно колебание, которое длилось пару минут", — отметила Захарова.
По словам дипломата, через некоторое время колебание ощущалось вновь, однако в более лёгкой форме.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп. По последним данным, жертвами стихии стали более 100 человек. Толчки также ощущались на севере Сирии, где число погибших также превысило 100 человек.
Twitter / GlobalNews77