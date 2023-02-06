В результате землетрясения в Турции погибло 76 человек, более 400 пострадали
Daily Sabah: Жертвами землетрясения в Турции стали 76 человек
Жертвами землетрясения в Турции стали 76 человек, большинство из них находились в провинции Малатья. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на местные власти.
Последствия землетрясения на юго-востоке Турции. Видео © Twitter / RakanSlmaan
Так, в Малатье жертвами стихии стали 23 человека, 17 погибших зафиксировали власти в провинции Шанлыурфа, семь человек погибли в Османие, ещё шесть — в Диярбакыре. Данные по остальным жертвам уточняются, и их число может в ближайшее время возрасти. Кроме того, по последним данным, ещё 440 человек пострадали. Сейчас спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии жертвами стихии стали более 100 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.
Twitter / RakanSlmaan