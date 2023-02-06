В результате землетрясения в Турции погибло 76 человек, более 400 пострадали

Жертвами землетрясения в Турции стали 76 человек, большинство из них находились в провинции Малатья. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на местные власти.

Так, в Малатье жертвами стихии стали 23 человека, 17 погибших зафиксировали власти в провинции Шанлыурфа, семь человек погибли в Османие, ещё шесть — в Диярбакыре. Данные по остальным жертвам уточняются, и их число может в ближайшее время возрасти. Кроме того, по последним данным, ещё 440 человек пострадали. Сейчас спасатели и местные жители продолжают разбирать завалы.