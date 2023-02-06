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6 февраля, 06:38

В Турции после мощного землетрясения произошёл взрыв на газопроводе

В турецкой провинции Хатай произошёл взрыв газопровода после крупного землетрясения. Об этом сообщает агентство Ihlas.

В турецкой провинции Хатай произошёл взрыв газопровода. Видео © Twitter / Lenar

Пользователи Сети публикуют многочисленные кадры с места ЧП, на которых видно, как поднимается мощный столб огня. По данным местных СМИ, инцидент произошёл неподалёку от села Топбогазы Кириханского района. На месте работают спасатели, о погибших и пострадавших не сообщается.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп. По последним данным, жертвами стихии стали более 70 человек. Толчки также ощущались на севере Сирии, где число погибших превысило 100 человек.

Обложка ©

Twitter / Lenar

Артур Белкин

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