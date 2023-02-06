В Турции после мощного землетрясения произошёл взрыв на газопроводе

В турецкой провинции Хатай произошёл взрыв газопровода после крупного землетрясения. Об этом сообщает агентство Ihlas.

В турецкой провинции Хатай произошёл взрыв газопровода. Видео © Twitter / Lenar

Пользователи Сети публикуют многочисленные кадры с места ЧП, на которых видно, как поднимается мощный столб огня. По данным местных СМИ, инцидент произошёл неподалёку от села Топбогазы Кириханского района. На месте работают спасатели, о погибших и пострадавших не сообщается.