В Москве неизвестный зарезал двух пенсионеров в их собственной квартире

В доме на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела убитых супругов в их собственной квартире. Как стало известно Лайфу, об этом в полицию сообщил сын погибших.

В доме на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела пожилых супругов. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Убитому мужчине 73 года, его супруге — 74. Сын пенсионеров рассказал полицейским, что пришёл к родителям утром 6 февраля и увидел приоткрытую дверь в квартиру. Родители лежали на полу в неестественных позах в луже крови.

Место убийства супругов в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Полицейские выехали на место и подтвердили признаки насильственной смерти. В Прокуратуре Москвы указали, что смерть пенсионеров наступила из-за ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.