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6 февраля, 07:48

В Москве неизвестный зарезал двух пенсионеров в их собственной квартире

В квартире на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела двоих пенсионеров

В доме на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела убитых супругов в их собственной квартире. Как стало известно Лайфу, об этом в полицию сообщил сын погибших.

В доме на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тела пожилых супругов. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Убитому мужчине 73 года, его супруге — 74. Сын пенсионеров рассказал полицейским, что пришёл к родителям утром 6 февраля и увидел приоткрытую дверь в квартиру. Родители лежали на полу в неестественных позах в луже крови.

Место убийства супругов в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Место убийства супругов в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В Калининграде в машине обнаружили тела 15-летней девушки и её 20-летнего друга

В Калининграде в машине обнаружили тела 15-летней девушки и её 20-летнего друга

Полицейские выехали на место и подтвердили признаки насильственной смерти. В Прокуратуре Москвы указали, что смерть пенсионеров наступила из-за ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Лайф сообщал о том, что после пожара в квартире в Москве обнаружили тело мужчины со множественными ножевыми ранениями.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Илья Суриков

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