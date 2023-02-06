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6 февраля, 07:39

Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении действия в стране военного положения, а также всеобщей мобилизации. Документы опубликованы на сайте парламента Незалежной.

Примечательно, что тексты законопроектов не публикуются. Неизвестным остаётся и то, на какой срок Зеленский предлагает продлить военное положение в стране. Отметим, что введено оно было 24 февраля 2022 года, а в последний раз продлевалось на 90 дней.

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president.gov.ua

Артур Белкин

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