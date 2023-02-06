Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении действия в стране военного положения, а также всеобщей мобилизации. Документы опубликованы на сайте парламента Незалежной.

Примечательно, что тексты законопроектов не публикуются. Неизвестным остаётся и то, на какой срок Зеленский предлагает продлить военное положение в стране. Отметим, что введено оно было 24 февраля 2022 года, а в последний раз продлевалось на 90 дней.