Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении действия в стране военного положения, а также всеобщей мобилизации. Документы опубликованы на сайте парламента Незалежной.
Примечательно, что тексты законопроектов не публикуются. Неизвестным остаётся и то, на какой срок Зеленский предлагает продлить военное положение в стране. Отметим, что введено оно было 24 февраля 2022 года, а в последний раз продлевалось на 90 дней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ ситуация в Донецкой Народной Республике является сейчас крайне тяжёлой.
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