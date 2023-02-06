Пытавшегося сжечь здание следственного отдела жителя Бурятии нашли по следу от обуви

В 04:29 (23:29 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный поджог тыльную сторону здания СУ СКР, где находится два кабинета межмуниципального филиала УФСИН. В результате оказалась повреждена стена на площади десять квадратных метров. Пожар потушили за 10 минут, пострадавших нет.

Приехавшие на место правоохранители обнаружили фрагмент следа подошвы, а также изъяли видеозапись, благодаря этим уликам в результате и задержали 56-летнего подозреваемого. У него дома они нашли ту самую обувь, канистру и куртку. Ранее мужчина был судим за кражу, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот оружия, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь же в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.