Пытавшегося сжечь здание следственного отдела жителя Бурятии нашли по следу от обуви
Полицейские завели дело на жителя Бурятии за поджог здания местного СУ СКР
Житель Бурятии поджог здание Тункинского МСО СУ Следственного комитета РФ по республике. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
В 04:29 (23:29 мск) в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный поджог тыльную сторону здания СУ СКР, где находится два кабинета межмуниципального филиала УФСИН. В результате оказалась повреждена стена на площади десять квадратных метров. Пожар потушили за 10 минут, пострадавших нет.
Приехавшие на место правоохранители обнаружили фрагмент следа подошвы, а также изъяли видеозапись, благодаря этим уликам в результате и задержали 56-летнего подозреваемого. У него дома они нашли ту самую обувь, канистру и куртку. Ранее мужчина был судим за кражу, применение насилия в отношении представителя власти, незаконный оборот оружия, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь же в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Ранее Лайф писал, что в Москве после пожара нашли тело убитого мужчины с ножевыми ранениями. Обстоятельства случившегося контролирует Измайловская межрайонная прокуратура.
LIFE