Цитадель Алеппо в Сирии повреждена в результате мощного землетрясения
Цитадель Алеппо в Сирии. Фото © Wikipedia / Bernard Gagnon
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения. Об этом рассказал гендиректор Департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
"Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", — цитирует Саада РИА "Новости".
А ранее стало известно о разрушении ещё одного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в результате сильного землетрясения. Знаменитая крепость в турецком городе Газиантеп получила серьёзные повреждения, однако не была разрушена полностью.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, число жертв превысило 280 человек. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.
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