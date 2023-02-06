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6 февраля, 07:30

Цитадель Алеппо в Сирии повреждена в результате мощного землетрясения

<p>Цитадель Алеппо в Сирии. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aleppo_Citadel_04.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Bernard Gagnon</a></p>

Цитадель Алеппо в Сирии. Фото © Wikipedia / Bernard Gagnon

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения. Об этом рассказал гендиректор Департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

"Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", — цитирует Саада РИА "Новости".

А ранее стало известно о разрушении ещё одного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в результате сильного землетрясения. Знаменитая крепость в турецком городе Газиантеп получила серьёзные повреждения, однако не была разрушена полностью.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. По последним данным, число жертв превысило 280 человек. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.

Александра Вишнякова
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