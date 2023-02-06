Цитадель Алеппо в Сирии повреждена в результате мощного землетрясения

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения. Об этом рассказал гендиректор Департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

"Мы получили сообщения о трещине в цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", — цитирует Саада РИА "Новости".