Сейсмолог из Нидерландов предупреждал о мощном землетрясении в Турции за несколько дней

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. Сообщение он опубликовал в "Твиттере".

Учёный предсказал землетрясение в Турции. Скриншот © Twitter / Frank Hoogerbeets

"Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдёт землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5", — написал учёный.