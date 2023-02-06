Сейсмолог из Нидерландов предупреждал о мощном землетрясении в Турции за несколько дней
Сейсмолог Хугербитс из Нидерландов заранее предсказал землетрясение в Турции
Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс ещё 3 февраля опубликовал пост, предупреждающий о землетрясении в Турции, Сирии, Иордании и Ливане. Сообщение он опубликовал в "Твиттере".
Учёный предсказал землетрясение в Турции. Скриншот © Twitter / Frank Hoogerbeets
"Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдёт землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5", — написал учёный.
В комментариях пользователи сразу стали задаваться вопросом, как Хугербитс смог предсказать это, называя учёного "пророком".
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. В разных провинциях страны погибло 76 человек, ещё 440 получили ранения. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.
Twitter / avciogluhayalet