Включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе обрушилась из-за землетрясения в Турции

На кадрах можно увидеть, что исторический объект получил серьёзные повреждения, однако не был разрушен полностью. Масштабы ущерба пока не известны, их только предстоит определить. Отметим, что крепость расположена на холме высотой 25–30 метров. По некоторым данным, первые упоминания о ней датируются II–III веком нашей эры. Сейчас объект внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.