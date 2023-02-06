Включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе обрушилась из-за землетрясения в Турции
Знаменитая крепость в турецком городе Газиантеп обрушилась в результате сильного землетрясения на юго-востоке страны. Кадры в соцсетях публикуют местные жители.
Знаменитая крепость в городе Газиантеп получила повреждения из-за землетрясения. Видео © Twitter / Politic Türk
На кадрах можно увидеть, что исторический объект получил серьёзные повреждения, однако не был разрушен полностью. Масштабы ущерба пока не известны, их только предстоит определить. Отметим, что крепость расположена на холме высотой 25–30 метров. По некоторым данным, первые упоминания о ней датируются II–III веком нашей эры. Сейчас объект внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. В разных провинциях страны погибло 76 человек, ещё 440 получили ранения. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.
Twitter / Politic Türk