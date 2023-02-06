Минобороны: Землетрясение в Турции не повлияло на готовность авиабазы Хмеймим в Сирии

Произошедшее на юго-востоке Турции мощное землетрясение никак не повлияло на боеготовность российской авиабазы в Хмеймим, расположенной в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также стихия никак не повлияла на готовность других военных объектов российских военных, расположенных на территории республики.