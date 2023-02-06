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6 февраля, 07:23

Минобороны: Землетрясение в Турции не повлияло на готовность авиабазы Хмеймим в Сирии

Произошедшее на юго-востоке Турции мощное землетрясение никак не повлияло на боеготовность российской авиабазы в Хмеймим, расположенной в Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Также стихия никак не повлияла на готовность других военных объектов российских военных, расположенных на территории республики.

"Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет", — говорится в сообщении ведомства.

Включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе обрушилась из-за землетрясения в Турции

Включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе обрушилась из-за землетрясения в Турции

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. В разных провинциях страны погибло 76 человек, ещё 440 получили ранения. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.

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ТАСС / Марина Лысцева

Артур Белкин

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