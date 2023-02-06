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6 февраля, 07:18

В Якутии пьяная мать выставила на мороз сына из-за домашнего задания и избила его ремнём

В Якутии пьяная женщина выставила на мороз сына из-за невыполненного домашнего задания

В селе Петровка в Якутии пьяная местная жительница выгнала на мороз своего сына, который не выполнил домашнее задание. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 17 декабря прошлого года. Тогда подвыпившая мать сначала несколько раз ударила сына по спине, после чего выгнала его на улицу в домашней одежде. Через несколько минут она потащила его обратно в дом, где не менее 10 раз ударила ремнём. Ребёнок был госпитализирован, а позднее отобран из семьи. Женщину же теперь ждёт суд.

На Ямале 19-летний внук до смерти забил бабушку деревянным бруском и заснул пьяным сном

На Ямале 19-летний внук до смерти забил бабушку деревянным бруском и заснул пьяным сном

Ранее Лайф рассказывал, как в Якутии няня избивала детей, а вместо воспитания регулярно снимала тиктоки.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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