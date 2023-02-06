В Волжском умер ребёнок, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла

В больнице города Волжский Волгоградской области скончался пятилетний мальчик, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Несмотря на оказание квалифицированной помощи, накануне ребёнок скончался в лечебном учреждении от полученной при падении черепно-мозговой травмы", — указали в ведомстве.

В отношении 41-летней матери ребёнка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.