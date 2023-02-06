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6 февраля, 07:36

В Волжском умер ребёнок, выпавший из окна посреди ночи, пока его мать гуляла

В Волжском скончался пятилетний мальчик, который выпал из окна третьего этажа

В больнице города Волжский Волгоградской области скончался пятилетний мальчик, который выпал из окна и пролежал всю ночь на снегу. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Несмотря на оказание квалифицированной помощи, накануне ребёнок скончался в лечебном учреждении от полученной при падении черепно-мозговой травмы", — указали в ведомстве.

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В отношении 41-летней матери ребёнка возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Лайф писал о том, что ночью 2 февраля жительница Волжского оставила пятилетнего ребёнка дома одного и ушла отдыхать в ночной клуб. Мальчик проснулся, открыл окно, залез на подоконник и стал звать маму. Он не смог удержаться и выпал из окна квартиры на третьем этаже. Позже его обнаружили соседи и вызвали скорую помощь.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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