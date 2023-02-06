Землетрясение не повлияло на рейсы российских авиакомпаний в Турцию

Мощное землетрясение не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Полёты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации", — говорится в сообщении ведомства.