Землетрясение не повлияло на рейсы российских авиакомпаний в Турцию
Мощное землетрясение не повлияло на выполнение рейсов российских авиакомпаний в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Полёты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от крупного города Газиантеп. По последним данным, число жертв в Турции превысило 280 человек. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.
В результате мощного землетрясения повреждены знаменитая крепость в Газиантепе и цитадель Алеппо в Сирии. Оба объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов