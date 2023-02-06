Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 284

К настоящему моменту из-за землетрясения в Турции погибло 284 человека. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай, обращаясь к нации по местному телевидению.

При этом свыше 1,7 тысячи домов обрушились. По словам вице-президента, наибольшие повреждения получил район Кахраманмараш, там погибло не менее 70 человек. Кроме того, как сообщил телеканал CNN Türk, землетрясение магнитудой 7,4 разрушило единственную взлётно-посадочную полосу аэропорта в провинции Хатай, расположенной на юго-востоке Турции. Бетонное полотно просто раскололось. Теперь аэропорт не может принимать самолёты.