Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 284
Вице-президент Турции Октай: Число жертв землетрясения выросло до 284 человек
Последствия землетрясения в городе Кахраманмараш. Обложка © Twitter / denizsukayalar
К настоящему моменту из-за землетрясения в Турции погибло 284 человека. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай, обращаясь к нации по местному телевидению.
"Жертвами землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш стали 284 человека, 2323 получили ранения", — сказал он.
При этом свыше 1,7 тысячи домов обрушились. По словам вице-президента, наибольшие повреждения получил район Кахраманмараш, там погибло не менее 70 человек. Кроме того, как сообщил телеканал CNN Türk, землетрясение магнитудой 7,4 разрушило единственную взлётно-посадочную полосу аэропорта в провинции Хатай, расположенной на юго-востоке Турции. Бетонное полотно просто раскололось. Теперь аэропорт не может принимать самолёты.
Взлётно-посадочная полоса аэропорта в провинции Хатай после землетрясения. Видео © Twitter / Persona00606524
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Изначально сообщалось о 76 погибших и более 400 пострадавших. Вместе с тем обрушилась включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.