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6 февраля, 07:55

Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 284

Вице-президент Турции Октай: Число жертв землетрясения выросло до 284 человек

<p>Последствия землетрясения в городе Кахраманмараш. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/denizsukayalar/status/1622499009272156160?s=20&t=1Ym2EoWGPfmHw0cimcABUg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">denizsukayalar</a></p>

Последствия землетрясения в городе Кахраманмараш. Обложка © Twitter / denizsukayalar

К настоящему моменту из-за землетрясения в Турции погибло 284 человека. Об этом заявил вице-президент республики Фуат Октай, обращаясь к нации по местному телевидению.

"Жертвами землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш стали 284 человека, 2323 получили ранения", — сказал он.

При этом свыше 1,7 тысячи домов обрушились. По словам вице-президента, наибольшие повреждения получил район Кахраманмараш, там погибло не менее 70 человек. Кроме того, как сообщил телеканал CNN Türk, землетрясение магнитудой 7,4 разрушило единственную взлётно-посадочную полосу аэропорта в провинции Хатай, расположенной на юго-востоке Турции. Бетонное полотно просто раскололось. Теперь аэропорт не может принимать самолёты.

Взлётно-посадочная полоса аэропорта в провинции Хатай после землетрясения. Видео © Twitter / Persona00606524

Минобороны: Землетрясение в Турции не повлияло на готовность авиабазы Хмеймим в Сирии

Минобороны: Землетрясение в Турции не повлияло на готовность авиабазы Хмеймим в Сирии

Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Изначально сообщалось о 76 погибших и более 400 пострадавших. Вместе с тем обрушилась включённая в список ЮНЕСКО крепость в Газиантепе. Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом.

Светлана Оперук

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