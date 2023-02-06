На Ямале застолье пяти друзей закончилось убийством двоих из них

В городе Надым (Ямало-Ненецкий АО) трое мужчин до смерти избили двух своих знакомых, с которыми вместе распивали алкоголь в квартире одного из них. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, 3 февраля вся компания собралась в квартире, где трое преступников желали наказать двух знакомых, с которыми конфликтовал один из них. После того как все подвыпили, три человека напали и начали избивать двух других. Наутро злоумышленники убедились, что мужчины скончались, после чего покинули квартиру. Однако оперативники сумели быстро установить личности нападавших и задержать их.