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6 февраля, 08:10

На Ямале застолье пяти друзей закончилось убийством двоих из них

На Ямале трое пьяных мужчин до смерти избили двух друзей

В городе Надым (Ямало-Ненецкий АО) трое мужчин до смерти избили двух своих знакомых, с которыми вместе распивали алкоголь в квартире одного из них. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, 3 февраля вся компания собралась в квартире, где трое преступников желали наказать двух знакомых, с которыми конфликтовал один из них. После того как все подвыпили, три человека напали и начали избивать двух других. Наутро злоумышленники убедились, что мужчины скончались, после чего покинули квартиру. Однако оперативники сумели быстро установить личности нападавших и задержать их.

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Shutterstock

Артур Белкин

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