Путин подписал закон об обезличенных декларациях сенаторов и депутатов

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обобщённом виде, без персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, отныне отчётная информация по доходам и расходам парламентариев будет показываться в общем виде, без публикации персональных данных. При этом документ никак не отменяет необходимость предоставлять такие данные. Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.

Кроме того, в документе содержатся поправки, вносящие основания прекращать полномочия депутата из-за его отсутствия без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона на протяжении шести месяцев.