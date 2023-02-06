Путин подписал закон об обезличенных декларациях сенаторов и депутатов
Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обобщённом виде, без персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, отныне отчётная информация по доходам и расходам парламентариев будет показываться в общем виде, без публикации персональных данных. При этом документ никак не отменяет необходимость предоставлять такие данные. Закон вступает в силу 1 марта 2023 года.
Кроме того, в документе содержатся поправки, вносящие основания прекращать полномочия депутата из-за его отсутствия без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона на протяжении шести месяцев.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин в этом году публиковать декларацию о доходах, как это было ранее.