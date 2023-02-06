Пресняков и Беляев станут наставниками нового сезона шоу "Голос"

Наставниками нового, 11-го сезона шоу "Голос" станут Полина Гагарина, Баста (Василий Вакуленко), Владимир Пресняков и Антон Беляев. Об этом говорится в сообщении Первого канала.

Антон Беляев. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

У Басты и Гагариной уже есть опыт наставничества в проекте — рэпер был в жюри шоу три сезона, а певица — четыре. При этом Беляев и Пресняков впервые попробуют себя в этой роли. Примечательно, что основатель и фронтмен группы Therr Maitz сам когда-то был участником проекта — во втором сезоне он дошёл до полуфинала, побывав сначала в команде Леонида Агутина, а затем — Пелагеи.

Баста и Полина Гагарина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В свою очередь Пресняков отметил, что будет обращать внимание не только на способности возможных подопечных, но и на личность.

Владимир Пресняков. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

"Я пришёл за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришёл на "Голос" узнать, как и о чём сейчас поёт наша страна", — поделился он.

Ведущей грядущего сезона станет Яна Чурикова, а Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках передачи, так как после десятого сезона отправился в творческий отпуск.