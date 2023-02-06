Землетрясение в Турции никак не повлияло на отдых российских туристов

Организованных туристов из России не было в районах Турции, которые пострадали в результате мощнейшего землетрясения. Россияне спокойно продолжают свой отдых. Об этом РИА "Новости" сообщили отечественные туроператоры.

"Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе", — отметили в компании "Интурист".