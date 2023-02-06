Землетрясение в Турции никак не повлияло на отдых российских туристов
Туроператоры заявили, что отдыхающих из РФ нет в числе пострадавших в Турции
Организованных туристов из России не было в районах Турции, которые пострадали в результате мощнейшего землетрясения. Россияне спокойно продолжают свой отдых. Об этом РИА "Новости" сообщили отечественные туроператоры.
"Наши клиенты находятся в основном в Стамбуле и провинции Анталья. По информации от принимающих офисов в Стамбуле, все на связи с гидами и отдыхают по программе", — отметили в компании "Интурист".
В "Анекс тур" и Tez Tour также сообщили, что туристов их компаний не было в пострадавших районах, а все они продолжают отдыхать в забронированных отелях. Не было никаких изменений и в экскурсионных программах.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Жертвами удара стихии стали 284 человека, более двух тысяч получили ранения. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где от последствий землетрясения погибло 237 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и его сирийскому коллеге Башару Асаду.
ТАСС / Zuma