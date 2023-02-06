Путин выразил соболезнования Эрдогану и Асаду в связи с последствиями землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому и сирийскому коллегам Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с последствиями землетрясения, произошедшего сегодня ночью. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране", — говорится в телеграмме, адресованной Эрдогану.

Путин попросил турецкого коллегу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он заявил, что Россия готова оказать необходимую поддержку в этой связи республике.

"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии", — указывается в телеграмме, адресованной Асаду.