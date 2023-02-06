Путин выразил соболезнования Эрдогану и Асаду в связи с последствиями землетрясения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому и сирийскому коллегам Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду в связи с последствиями землетрясения, произошедшего сегодня ночью. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране", — говорится в телеграмме, адресованной Эрдогану.
Путин попросил турецкого коллегу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он заявил, что Россия готова оказать необходимую поддержку в этой связи республике.
"Хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии", — указывается в телеграмме, адресованной Асаду.
Российский лидер отметил, что наша страна разделяет боль и печаль родственников погибших и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Путин вместе с тем заявил о готовности РФ оказать необходимое содействие в ликвидации последствий землетрясения.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от крупного города Газиантеп. В разных провинциях страны погибло 284 человека, ещё свыше двух тысяч получили ранения.
Толчки ощущались и в соседних странах. Так, в Сирии стихия унесла жизни 237 человек, а в Ираке эффект от землетрясения наблюдала делегация МИД РФ, которая находится в стране с визитом. Кроме того, оказалась повреждена знаменитая цитадель Алеппо в Сирии.