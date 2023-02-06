Врач оценила опасность завирусившейся яично-винной диеты из журнала Vogue 1977 года

В Интернете активно распространяют картинку со способом похудения на 2,5 килограмма за три дня с помощью куриных яиц и вина. Диета якобы была опубликована в журнале Vogue 1977 года. Врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Лайфом рассказала, что такой метод избавления от лишних килограммов может сильно ударить по здоровью и вызвать тревогу.

На завирусившемся изображении указано, что для быстрого похудения утром нужно съедать одно сваренное вкрутую яйцо и выпивать бокал сухого вина. На обед уже два бокала вина и два яйца, а на ужин 150 граммов стейка с чёрным перцем и лимонным соком, а также остатки вина. Каждый приём пищи по этой "диете" должен сопровождаться чашкой чёрного кофе.

Эксперт рассказала, что в день нужно съедать не более двух яиц, причём сваренных быстро. Долгое приготовление убивает в них полезные вещества. Вино же содержит этанол, который разрушает зоны, отвечающие за высшую нервную деятельность. Это может привести к ухудшению памяти, депрессии и тревоге.

"К тому же алкоголь способствует задержке жидкости в организме, что может, напротив, придавать лишние килограммы. При употреблении такого количества вина в течение дня ЖКТ принимает на себя первый удар. Попадающий в желудок этанол стимулирует секрецию хлористоводородной кислоты, что провоцирует гастриты и язвенную болезнь", — рассказала врач.

Она указала, что содержащийся в вине этанол нарушает синтез веществ, участвующих в расщеплении белков, жиров и углеводов. В кишечнике развиваются гнилостные процессы, ведущие к тяжёлой интоксикации. Зачастую эрозии и язвы ЖКТ становятся причиной развития злокачественных опухолей. По словам медика, может страдать и поджелудочная железа, что грозит развитием диабета и панкреатита.

Специалист также добавила, что кофе может быть полезен для организма, но не при такой диете. Напиток будет раздражать слизистые ЖКТ и способствовать повышению кислотности. Это приведёт к изжоге, боли и вздутию. А вот мясо необходимо есть днём, за шесть-семь часов до сна, считает врач.

"Во сне переваривание в вашем желудке замедлится или прекратится совсем, мясо станет тухнуть, накопит токсины, которые могут вызвать утром тошноту, тяжесть в животе и высыпание на лице. К тому же это обусловлено тем, что после 15 часов печень активно делает запасы гликогена", — указала Мансурова.

Она подчеркнула, что сочетание продуктов и напитков при данной диете несёт огромный урон для всего организма. А для правильного похудения она рекомендовала придерживаться баланса "30–20–50". То есть белки должны составлять 30% от ежедневного рациона, жиры — 20%, а углеводы — 50%. Также нужно придерживаться определённого количества калорий. Средняя норма для человека, который хочет удержать вес, составляет около 1800 ккал. Для похудения считается безопасным снижение до 1500 калорий.