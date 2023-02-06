Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 февраля, 09:12

В России могут упростить процедуру разделения оплачиваемого отпуска

Политолог Орлов предложил упростить в России разделение ежегодного отпуска

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову с просьбой изменить процедуру разделения ежегодного оплачиваемого отпуска из-за необходимости делать одну из частей не менее 14 дней. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобная необходимость может доставлять неудобства как работодателю, так и самому сотруднику. Первому будет необходимо искать замену и ротировать кадры из-за длительного отсутствия того или иного специалиста, а для работника куда более удобным вариантом было бы разделение 28-дневного отпуска на четыре периода по семь дней.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличии 14-дневного периода отпуска при его разделении", — отметил Орлов.

Составлен рейтинг лучших стран для отдыха россиян летом

Составлен рейтинг лучших стран для отдыха россиян летом

Ранее Лайф сообщал, что российским женщинам с детьми могут дать право на дополнительный отпуск или установить неполное рабочее время с сохранением средней зарплаты.

Обложка ©

freepik / tawatchai07

Артур Белкин
  • Новости
  • Минтруд
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров