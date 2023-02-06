Эксперт объяснил, почему такие сильные землетрясения в Сирии и Турции стали неожиданностью

В Турции и Сирии, где произошло землетрясение, в течение ближайших недель, а может, и месяца, стоит ждать афтершоков магнитудой шесть и выше. Кроме того, число жертв природной катастрофы будет расти. Об этом рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин в беседе с RT. Он также объяснил, почему подземные толчки такой силы стали неожиданностью в этом регионе.

"Жертв пока существенно меньше, чем мы увидим уже через несколько дней. Потому что землетрясение такой силы произошло вблизи большого города, где качество построек исторически не могло быть совершенным с точки зрения современных подходов к сейсмостойкому строительству. Тем более в этом регионе таких сильных землетрясений, например таких, как на севере Анатолийского разлома, никто и не ждал. Поэтому, к сожалению, количество объявленных жертв от этого землетрясения будет расти", — отметил он.

Шебалин добавил, что причиной землетрясения стали тектонические движения. Как объяснил эксперт, есть Анатолийская плита, которая движется на запад. При этом сильнейшие подземные толчки происходят на северной границе этой плиты (Северо-Анатолийский разлом). Однако есть и Восточно-Анатолийский разлом, который находится на юге плиты, и в этом районе землетрясений подобной силы не происходило, хотя он является высокоактивным.