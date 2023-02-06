Арахамия заявил, что отставок в Минобороны Украины пока не предвидится
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, ранее анонсировавший отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины, заявил, что кадровых изменений в этом ведомстве на этой неделе не ожидается.
"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее Арахамия подтвердил информацию о том, что глава Минобороны Алексей Резников покидает должность и якобы переводится на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Место Резникова, как утверждал депутат, займёт руководитель Главного управления разведки генерал-майор Кирилл Буданов.
ТАСС / Сергей Карпухин