Арахамия заявил, что отставок в Минобороны Украины пока не предвидится

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, ранее анонсировавший отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины, заявил, что кадровых изменений в этом ведомстве на этой неделе не ожидается.

"Ожидаем назначения глав МВД и СБУ. Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", — написал он в телеграм-канале.