Доктор Мясников назвал неожиданную причину ночных кошмаров
Врач Мясников рассказал, как приём лекарств от гипертонии приводит к ночным кошмарам
Приём различных лекарств от гипертонии может стать причиной плохих снов и даже кошмаров по ночам. Об этом в эфире шоу "О самом главном" на телеканале "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь", — отметил Мясников.
Врач рассказал, что раньше гипертонию лечили при помощи препарата празозин, однако сейчас его используют в качестве средства для борьбы с ночными кошмарами у пациентов.
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