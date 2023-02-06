Доктор Мясников назвал неожиданную причину ночных кошмаров

Приём различных лекарств от гипертонии может стать причиной плохих снов и даже кошмаров по ночам. Об этом в эфире шоу "О самом главном" на телеканале "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Лекарства от гипертонии, такие как амлодипин, ингибиторы кальциевых каналов, могут провоцировать кошмары. Когда пациенты принимают эти препараты, врачи проводят такую связь", — отметил Мясников.

Врач рассказал, что раньше гипертонию лечили при помощи препарата празозин, однако сейчас его используют в качестве средства для борьбы с ночными кошмарами у пациентов.