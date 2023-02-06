В Бурятии пациентке удалили треть лёгкого из-за вовремя не замеченного туберкулёза

Жительнице Улан-Удэ удалили треть лёгкого из-за того, что врачи частного медцентра вовремя не заметили у неё туберкулёз. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным телеграм-канала, женщина пришла в одну из платных клиник и сообщила о боли в районе правой лопатки и кашле. Сначала всё это объяснили невралгией, выписали ей мази и рекомендовали массаж. Через некоторое время женщине стало хуже, тогда терапевт клиники заключила, что боли у пациентки якобы из-за проблем с желудком. Ей назначили флюорографию, которую женщина решила делать в другой клинике.

"В этот же день я делаю флюорографию — и у меня выявили туберкулёз. Меня госпитализируют, делают компьютерную томографию и выясняют, что у меня туберкулёз с распадом правого лёгкого. Мне сделали операцию, я лишилась одной третьей части лёгкого", — поделилась она.

Когда пациентка восстановилась, она обратилась в Росздравнадзор и рассказала о случившемся. Там подтвердили, что врач-рентгенолог пропустил патологию, хорошо видимую на снимке. Женщина отказалась от мирового соглашения и компенсации в размере 400 тысяч рублей, которую предложил ей медцентр. Она требует наказания для виновных медиков. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.