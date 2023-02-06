Блогершу Белонику заочно осудили на 9 лет за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогершу Веронику Белоцерковскую* (Belonika) к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Кроме того, ей на пять лет запретили администрировать интернет-страницы и арестовали имущество почти на 153 миллиона рублей. Напомним, что сама Белоцерковская находится за границей.