Блогершу Белонику заочно осудили на 9 лет за фейки об армии
Блогера Белоцерковскую заочно приговорили к 9 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ
Басманный суд Москвы заочно приговорил блогершу Веронику Белоцерковскую* (Belonika) к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Кроме того, ей на пять лет запретили администрировать интернет-страницы и арестовали имущество почти на 153 миллиона рублей. Напомним, что сама Белоцерковская находится за границей.
По версии следствия, Белоцерковская разместила в запрещённой соцсети две публикации, в которых под видом достоверной информации распространялась заведомо ложная. Оба поста были посвящены действиям Российской армии в ходе специальной военной операции. Вину блогерши суд посчитал полностью доказанной.
Напомним, что СК возбудил дело против Белоцерковской ещё в марте 2022 года . Позже блогершу объявили в международный розыск и заочно арестовали.
* Включена в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Виктория Вотоновская