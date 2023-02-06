Врач перечислила несколько способов побороть зависимость от назальных капель

Длительный приём сосудосуживающих назальных капель может привести к зависимости и негативно влияет на слизистую. Чтобы избавиться от такой привычки, можно постепенно переходить на солевые растворы или перетерпеть дискомфорт. Об этом Лайфу сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.

По её словам, сосудосуживающие капли хоть и облегчают носовое дыхание, но могут негативно влиять на слизистую носа и даже привести к её атрофическим изменениям и появлению корочек. Врач считает, что важно вовремя заметить зависимость от капель и начать с ней бороться.

"Наиболее простым способом является временный отказ от сосудосуживающих капель в пользу солевых растворов при выраженной заложенности. Кроме того, можно временно прекратить приём сосудосуживающих капель, пытаясь перетерпеть негативные симптомы", — отметила эксперт.

Если это не поможет, терапевт рекомендует обратиться к лору, который проведёт осмотр и определит дальнейшее лечение. Как правило, назначают противовоспалительные препараты с противоотёчным действием. Если не подействует и этот метод, медик может направить на хирургическое лечение.