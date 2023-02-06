Читатели Лайфа рассказали, как русскоговорящие помогали друг другу при землетрясении в Турции
Землетрясение в Турции многих местных застало врасплох, однако русскоговорящие жители городов сразу предлагали друг другу самую разную помощь. Об этом Лайфу рассказала наша читательница Елена, которая проживает в городе Мерсин.
По её словам, землетрясение началось в четыре часа утра. Из-за стихии зашаталась кровать и начала стучать посуда на кухне. Соседи Елены — местные жители — начали оперативно садиться в машины и уезжать от эпицентра событий. Те же, у кого нет машин, просто выходили на улицу, дабы не оставаться в домах.
"Первые толчки мы оставались дома, потом, когда началась вторая волна, — тоже оделись и вышли, дети даже не проснулись, одевали их сонными, никакой паники не было. Я даже на всякий случай отключила газ. Просидели около полутора часов на улице. Где-то погас свет на районе, в нашем доме горел. Разрушений в Мерсине не было. Примерно шесть баллов [мощность землетрясения]. В других районах города пошли трещины в домах на верхних этажах. В русскоговорящих группах люди собирались вместе: кто с машиной — брали попутчиков и уезжали к морю, где нет домов. Была рассылка сообщений только о том, что в понедельник школьники и сады работать не будут", — рассказала девушка Лайфу.
По признанию девушки, были и те, кто сразу же после удара стихии отправился в город Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения, на помощь его жителям.
Русскоговорящие жители Турции переживают мощное землетрясение. Видео предоставлено Лайфу подписчиками
Ещё один подписчик Лайфа, Игорь, который живёт в пригороде Мерсина, поделился с нами видео из собственного дома. На кадрах можно увидеть, что во время землетрясения в квартире шатались люстры. Сам дом, по словам мужчины, начал качаться в 4:15. Сразу после этого они вместе с дочкой взяли вещи и отъехали подальше от дома. В городе же никаких разрушений не было, но местные жители изрядно паниковали, а большая часть из них выехала в специальные точки сбора.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Жертвами удара стихии стали 284 человека, более двух тысяч получили ранения. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где от землетрясения погибли 237 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и его сирийскому коллеге Башару Асаду.
Twitter / yunusbulbul1