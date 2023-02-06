Читатели Лайфа рассказали, как русскоговорящие помогали друг другу при землетрясении в Турции

Землетрясение в Турции многих местных застало врасплох, однако русскоговорящие жители городов сразу предлагали друг другу самую разную помощь. Об этом Лайфу рассказала наша читательница Елена, которая проживает в городе Мерсин.

По её словам, землетрясение началось в четыре часа утра. Из-за стихии зашаталась кровать и начала стучать посуда на кухне. Соседи Елены — местные жители — начали оперативно садиться в машины и уезжать от эпицентра событий. Те же, у кого нет машин, просто выходили на улицу, дабы не оставаться в домах.

"Первые толчки мы оставались дома, потом, когда началась вторая волна, — тоже оделись и вышли, дети даже не проснулись, одевали их сонными, никакой паники не было. Я даже на всякий случай отключила газ. Просидели около полутора часов на улице. Где-то погас свет на районе, в нашем доме горел. Разрушений в Мерсине не было. Примерно шесть баллов [мощность землетрясения]. В других районах города пошли трещины в домах на верхних этажах. В русскоговорящих группах люди собирались вместе: кто с машиной — брали попутчиков и уезжали к морю, где нет домов. Была рассылка сообщений только о том, что в понедельник школьники и сады работать не будут", — рассказала девушка Лайфу.

По признанию девушки, были и те, кто сразу же после удара стихии отправился в город Кахраманмараш, где находился эпицентр землетрясения, на помощь его жителям.

Русскоговорящие жители Турции переживают мощное землетрясение. Видео предоставлено Лайфу подписчиками