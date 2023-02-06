"Придётся расставлять приоритеты": Специалист по питанию объяснил, как алкоголь мешает худеть

Употребление спиртного мешает процессу похудения. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал кондитер и специалист по питанию Дмитрий Дюран.

Он подчеркнул: чем крепче алкоголь, тем больше в нём калорий. По словам эксперта, не существует полезных горячительных напитков, как и способствующих похудению. Дело в том, что организм воспринимает алкоголь как токсины и начинает с ними бороться, из-за чего не занимается расщеплением липидов и они оседают в виде лишних килограммов. К тому же, отметил Дюран, приём спиртных напитков приводит к нарушению лимфотока и задержке жидкости.

"Алкоголь провоцирует переедание. Приём горячительных напитков практически всегда сопровождается употреблением жирной и калорийной пищи. Чем больше человек выпивает, тем хуже себя контролирует. Соответственно, ни о каких диетах речь идти не может", — сказал эксперт.

При этом к алкоголю можно применять систему подсчёта калорий, но это, считает Дюран, бесполезно, поскольку на какой-либо вечеринке легко отклониться от нормы, а на следующий день будет весьма тяжело пойти в спортзал.

"Если вы хотите похудеть, придётся расставлять приоритеты: либо отказаться от алкоголя, либо махнуть на себя рукой", — заключил кондитер.