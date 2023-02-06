"Ледовый удар" зафиксировали на Байкале

Жители нескольких посёлков, расположенных на западном побережье Байкала, сообщили о "ледовом ударе". Это такое явление, когда подвижки льда сопровождаются ощутимыми эффектами, похожими на землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подвижка льда сопровождалась ощутимыми толчками в Большом Голоустном, достигавшими по интенсивности четырёх баллов. Это умеренные колебания, которые, как правило, ощущают почти все.

"Ледовый удар" был также инструментально зарегистрирован сейсмическими станциями "Большое Голоустное" и "Листвянка", — говорится в телеграм-канале, который ведут байкальские сейсмологи.

Кстати, в конце января на Байкале также образовалась становая трещина, которая протянулась на несколько километров от мыса Улан-Хада и расходится в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских Ворот. К появлению трещин причастно пришедшее на смену сильным морозам тепло.