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6 февраля, 09:01

"Ледовый удар" зафиксировали на Байкале

Байкальские сейсмологи сообщили о "ледовом ударе" интенсивностью в 4 балла

Жители нескольких посёлков, расположенных на западном побережье Байкала, сообщили о "ледовом ударе". Это такое явление, когда подвижки льда сопровождаются ощутимыми эффектами, похожими на землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подвижка льда сопровождалась ощутимыми толчками в Большом Голоустном, достигавшими по интенсивности четырёх баллов. Это умеренные колебания, которые, как правило, ощущают почти все.

"Ледовый удар" был также инструментально зарегистрирован сейсмическими станциями "Большое Голоустное" и "Листвянка", — говорится в телеграм-канале, который ведут байкальские сейсмологи.

Кстати, в конце января на Байкале также образовалась становая трещина, которая протянулась на несколько километров от мыса Улан-Хада и расходится в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских Ворот. К появлению трещин причастно пришедшее на смену сильным морозам тепло.

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Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Число жертв превышает уже 280 человек, но из-под завалов постоянно достают всё новые тела погибших.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Ulf Mauder

Марина Калегина
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