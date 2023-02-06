Фигуристу Костомарову могут ампутировать кисти, пишут СМИ
Prozvezd.info: Роману Костомарову могут ампутировать кисти
Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать кисти и стопы. Об этом со ссылкой на источник в Коммунарке пишет портал Prozvezd.info. В больнице спортсмен находится с середины января.
"У него реально всё плохо с кистями и стопами. Видимо, одна из причин — массивное образование тромбов из-за сильного бактериального и вирусного воспаления лёгких, сепсиса. Скорее всего, действительно ему ампутируют кисти и стопы", — сказал собеседник издания.
При этом он уточнил, что врачи пытаются добиться стабильного состояния Костомарова и в случае успеха операции можно будет избежать. В то же время Роману решили вывести трахеостому для облегчения дыхательной функции под ИВЛ. Что касается жены спортсмена, то она от супруга не отходит, оставаясь в палате даже по ночам.
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Напомним, о попадании Романа Костомарова в реанимацию с пневмонией стало известно 10 января, его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24-го числа стало известно, что чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Позже СМИ узнали, что из-за гангрены Костомарову решили ампутировать пальцы ног, однако затем появились данные, что спортсмен может вовсе остаться без ноги.
ТАСС / Ковалёв Пётр