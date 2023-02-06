Фигуристу Костомарову могут ампутировать кисти, пишут СМИ

Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать кисти и стопы. Об этом со ссылкой на источник в Коммунарке пишет портал Prozvezd.info. В больнице спортсмен находится с середины января.

"У него реально всё плохо с кистями и стопами. Видимо, одна из причин — массивное образование тромбов из-за сильного бактериального и вирусного воспаления лёгких, сепсиса. Скорее всего, действительно ему ампутируют кисти и стопы", — сказал собеседник издания.

При этом он уточнил, что врачи пытаются добиться стабильного состояния Костомарова и в случае успеха операции можно будет избежать. В то же время Роману решили вывести трахеостому для облегчения дыхательной функции под ИВЛ. Что касается жены спортсмена, то она от супруга не отходит, оставаясь в палате даже по ночам.