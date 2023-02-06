Женщинам дали советы по повышению "сексуального аппетита"

Чтобы наладить сексуальную жизнь, нужно контролировать уровень гормонов и работу щитовидной железы. Об этом в беседе с Cosmopolitan рассказал сексопатолог Даниэль Беннет.

По его словам, либидо снижается ввиду физических, гормональных, психологических проблем и тех, которые внутри отношений. И важно учитывать каждый из этих триггеров, влияющих на сексуальную жизнь. Поэтому в первую очередь рекомендуется отправиться к врачу.

"Сдайте анализ крови, чтобы исследовать потенциальные проблемы с щитовидной железой, проверьте, не было ли у вас сухости во влагалище, и выясните, есть ли побочные эффекты от препаратов, которые вы принимаете, включая противозачаточные", — приводятся слова эксперта.

Если же с медицинской стороны всё хорошо, то придётся разбираться в себе. Так, следует уделить время своему телу, начать хорошо питаться и спать, отказаться от алкоголя. А ещё рекомендуется сделать упражнения на "чувственную фокусировку", чтобы выяснить, какие прикосновения вам нравятся.

По словам Беннета, партнёры должны выбирать определённые дни и время для секса. Причём желательно не тогда, когда нужно спать. Эксперт советует время перед сном, когда вы уже расслаблены.

Также на уровень либидо влияет психическое состояние, в том числе депрессия и сексуальная травма. Чтобы разобраться с этими проблемами, следует посетить курсы терапии.