Учёные выяснили, уборка в какой части дома сжигает больше всего калорий

Во время часовой уборки кухни сжигается 276 калорий — больше, чем при наведении порядка в других комнатах в доме или на занятиях танцами. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на результаты исследования британской клининговой компании Homeaglow.

В ходе эксперимента каждому из десяти профессиональных уборщиков нужно было посетить пять домов. При этом у участников были часы, которые измеряли уровень потраченных калорий. Выяснилось, что уборка ванной сжигает в среднем 173 калории, а спальни — 154, в то время как на уборку кухни было затрачено 276 калорий. Для примера: 50 минут занятий танцами помогают потратить 219 калорий, а часовая поездка на велосипеде — 292.

"Если вы хотите потратить ещё больше калорий, то вы можете добавить немного спорта в вашу уборку. Например, когда вы моете стекло, вы можете присесть и задержать своё тело в этом положении", — отметили эксперты.